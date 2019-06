Giro d'Italia võitja saab kopsakaid pakkumisi

"Peame tulevikku puudutavaid asju arutama," lausus Carapaz vahetult pärast Giro finišit napisõnaliselt, kirjutab Spordipartner.ee.

Carapaz tunnistas ka ise, et kolm viimast nädalat on kulgenud tormiliselt. "21 päeva tagasi ei pidanud mind keegi favoriidiks. Seista nüüd siin roosas särgis ja vaadata oma nime trofeel on midagi imelist," lausus Carapaz, kes tõusis ühele pulgale Ecuadori teiste spordikuulsustega nagu 1990. aastal Prantsuse lahtised tennisemeistrivõistlused võitnud Andres Gomezi ja 1996. aasta Atlanta olümpial käimises esikoha pälvinud Jefferson Pereziga.