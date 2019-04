Giro d'Italia kolib ungarlaste koduõuele

See on läbi aegade 14 kord kui Giro stardib väljaspool Itaaliat. Alates 2010. aastast on üle aasta velotuur mõnest välisriigist alguse saanud.

Ungaris toimub tuleval aastal kolm etappi, misjärel suundutakse Itaaliasse. Velotuuri avatseremoonia ja esimene etapp peetakse Ungari pealinnas Budapestis.

Giro d'Italia stardid väljaspool Itaaliat:

1965 San Marino

1966 Monte Carlo

1973 Verviers (Belgia)

1974 Vatican

1996 Ateena (Kreeka)

1998 Nice (Prantsusmaa)

2002 Gröningen (Holland)

2006 Seraing (Belgia)

2010 Amsterdam (Holland)

2012 Herning (Taani)

2014 Belfast (Põhja-Iirimaa)

2016 Apeldoorn (Holland)

2018 Jeruusalemm (Iisrael)