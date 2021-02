Gert Kivistik võttis Martinique`i saarel hooaja teise võidu

6 km pikkune eraldistart toimus Le Roberti nimelises linnas ja sisaldas endas ühe km pikkust lõputõusu.

“Läksin sama mentaliteediga starti nagu eelmisel laupäeval, hoidsin sõidu esimeses pooles tagasi, seda näitasid ka vaheajad, aga erinesin teistest lõputõusu kiirusega. Lõputõusu esimene pool oli kohati üle 20% ning teises pooles läks tõusunurk laugemaks. Tunnen, et võrreldes möödunud hooajaga olen tubli sammu edasi astunud, võttes arvesse seda, et ajad on tuttavatel tõusudel märkimisväärselt paranenud," sõnas Kivistik eduka võistluse järel.

"Loodan väga, et peatselt saab ka grupisõitudega alustada, kuid hetkel informatsioon selle kohta puudub ja tuleb leppida eraldistartidega. Samas olen tänulik, et üldse võistelda saan, seda võimalust pole hetkel just paljudel. Veebruarikuus rohkem starte kavas pole ehk saan keskenduda treeningutele. Järgmise stardi teen märtsi esimesel nädalavahetusel,“ kommenteeris heas hoos olev Kivistik.