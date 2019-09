Gert Jõeäär vormistas Jõulumäel kuldse kuuiku

“Kohe koju jõudes oli meil Võrumaa enda väike võistlus, väsimus suur ja jalad kinni, ainult väikevennal silmad särasid, sest sai mulle “pähe panna”. Eilseks sain vist välja puhatud, sest lihased hakkasid tööle ja täna tulin starti juba väga hea fiilinguga. Poole maa peal jäeti grupis vahe sisse ja proovisin ise seda kinni sõita. Peaaegu õnnestus, aga mõistus ütles, et päris palju on sõita ka veel. Korra kuulsin, et Liisa Ehrberg on jõudnud juba minuti kaugusele minust, siis oli küll grupis utsitamist, mehed – tõstame tempot. Aga sain hakkama. Hooaja lõpus on paar UCI sõitu ees, ootan nüüd pingsalt rattaliidu infot, kas leitakse rahaline kate. Cyclocrossi hooaeg pole ka veel alanud, sedagi tahaks sõita. Kindlasti Eestis ja kui hästi läheb, siis ka piiri taga”, sõnas Mari-Liis Mõttus.

Hansgrohe kiirenduskilomeetri võitis meestest Greg Hallop, naistest Krista Karing.

Võistkondlikus arvestuses hõivas poodiumi kõrgeima astme KoMo/Veloplus, naiskondadest Hawaii Express/Cyclon.

Gardena maratonil võitis Joosep Mesi, Jetoili poolmaratoni läbis kõige kiiremini Pärnumaa oma poiss Virgo Mitt. Põltsamaa lastesõitudel oli nobedaim poiss Hardy Grünberg, tüdrukute nobedaim oli Linda Lensment.

Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide viimane etapp toimub 28.septembril mere taga Saaremaal, Karujärve ümbruses.