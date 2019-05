Froome'i ja Thomase tiimi peasponsor tegi karmi avalduse dopingu kohta

Naftakeemia, erikemikaalide ja naftatoodetega tegeleva kompanii juht Jim Ratcliffe kinnitas, et kui peaksid ilmnema mingidki märgid sellest, et Suurbritannia meeskond või selle ratturid on seotud dopinguga või mõne muu pettusega, siis lõpetatakse leping päevapealt, kirjutab Spordipartner.ee.

"Mul ei ole mingit huvi petmise või dopingu vastu," lausus Ratcliffe. "Päeval, kui üks neist siseneb meie maailma, lahkume meie sellest maailmast."

Toonast Sky klubi ning selle staarrattureid Chris Froome'i ja sir Bradley Wigginsit ning teatud taustajõudude liikmeid on saatnud dopingukahtlustused, kuid ametlikku kinnitust ei ole sellele tulnud.