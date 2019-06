Froome võidakse kaheksa aastat hiljem kuulutada Vuelta võitjaks

Chris Froome. Foto: Colin Flockton, GodingImages/PA Images/Scanpix

Võimalik, et varsti tuleb uudis selle kohta, et Chris Froome on 2011. aasta jalgratturite mitmepäevasõidu Vuelta võitja.