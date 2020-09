FOTOUUDIS | President Kersti Kaljulaid tuli Tartu rattamaratonil naiste seas 40 parima sekka

Tihti suurtel rahvaspordiüritustel osalev Kaljulaid näitas, et vorm on väga hea. Ta läbis 89 km ajaga 4:03.06. See andis talle kokkuvõttes 979. koha, 106 finišisse jõudnud naise seas oli ta 34.

Oma vanuseklassis (N50) tuli Kaljulaid neljandaks.