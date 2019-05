FOTOD | Tour of Estonia proloogi võitis austerlane Brändle

Valitsev Austria temposõidu meister Brändle läbis vaheldusrikka iseloomuga 3,7-kilomeetrise raja ajaga 5 minutit ja 26,143 sekundit, edestades teisena lõpetanud Maciej Paterskit (Poola, Wibatech Merx 7R) ja kolmanda koha saanud Peeter Pruusi (Eesti rahvuskoondis) vastavalt 9,087 ja 9,143 sekundiga. Eestlastest jõudis veel esikümnesse Mihkel Räim (Israel Cycling Academy), kes lõpetas viiendana ja kaotas klubikaaslasele Brändle’ile 10,847 sekundiga.

„Ma teadsin, et et mul on täna head jalad. Eesmärk oli sirgetel aega võita ning tehnilistes kurvides mitte väga riskida. Olen väga õnnelik, aga mõistagi on meil peamine eesmärk pühapäeval võitjana lõpetada – olgu selleks võidumeheks siis mina, Mihkel Räim või Rudy Barbier (tänase proloogi seitsmes mees – toim.),“ rääkis Brändle. Austerlase suurt üleolekut ei pea pidama eriliseks anomaaliaks, sest näiteks kolm aastat tagasi saavutas ta Giro d’Italia temposõidu etapil teise koha.

Nagu eespool juba selgus, oli täna parim eestlane kolmandana lõpetanud Peeter Pruus. „Võib väga rahule jääda, tuli üllatavalt hästi välja. Vorm on küll hea, aga selliseid lühikesi sutsakaid pole väga proovinud. Oli selline nii-öelda jõurada, küllaltki raske rada. Nagu näha, siis mulle sobis,“ rääkis Pruus, kes pole maanteel sellisel tasemel poolteist aastat võistelnud. „Esimene mees on teistel kaugel eest ära, kuid järgmiste vahed on väga väikesed. Eks näis, mis saama hakkab,“ lisas ta.

Eestimaa velotuur jätkub reedel, kui pedaalitakse traditsiooniline Tallinn-Tartu GP (187 km). Tuuri lõpetab laupäevane Tartu GP (173 km).

Tour of Estoniale järgneb pühapäeval 38. Tartu Rattaralli, kus profiratturitega sõidab koos ligi 4000 harrastajat 124 km ja 56 km distantsidel.