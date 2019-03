FOTOD | Tirreno-Adriaticol poodiumile pääsenud Kangert: tõusudel olin allapoole arvestust

Individuaalse esitusega Kangert rahul polnud. "Üldine hinnang - kehv," ei hakanud kogenud proff asju ilustama. "Eks see oli seotud eelkõige haigusega. Nädal varem murdis gripp mu maha. Tõusudel olin allapoole arvestust. Samas, keha vajas pingutust ja selle ma sain. Juba järgmisel nädalal algab Kataloonia velotuur, kus tahan olla selgelt paremas hoos."

Tirreno-Adriatico viimase etapi, siledal sõidetud 10,05 km pikkuse eraldistardiga jäi Kangert rahule. Ta sai 23. koha, kaotades võitnud Victor Campenaertsile (Lotto Soudal) 27 sekundiga. "2014. ja 2018. aastal sõideti eraldistart täpselt samal rajal. Siis oli mu ajaline kaotus suurem ning positsioon kusagil 60. koha kandis. Jõuliste meeste rada, isegi üllatasin end pisut."

Kangert pääses velotuuri kokkuvõttes ka poodiumile, EF Education osutus parimaks tiimide arvestuses. Simon Clarke oli üldarvestuse kaheksas, Alberto Bettiol 11nes ja Kangert paremuselt kolmandana 29. "Tiimiga üldiselt jäädi rahule. Ühtegi võitu küll ei tulnud, kuid mitmel korral jõuti esikolmikusse. Eks ma õpin veel meeskonna käekirja tundma, mis on Astana omast oluliselt erinev," hindas Kangert.

Velotuuri võitnud Roglic edestas viis päeva liidrisärgis püsinud Adam Yates'i (Mitchelton-Scott) lõpuks vaid 0,3 sekundiga. Kolmas oli kokkuvõttes Kangerti endine tiimikaaslane Jakob Fuglsang (+0.30).

All done here @tirreno_adriatico Managed to squeeze one more spot on GC with the TT to 8th overall. And to put the icing on the cake we also won the Teams Classification.

Has been a great week of racing with the @ef.educationfirst.procycling boys. #exploretheworld pic.twitter.com/ozbMfLiTyk