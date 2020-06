FOTOD | Taaramäe ja Kangert sihivad Touri, MM-i ja uut lepingut

Meie kahel niiöelda vanameistril Tanel Kangertil ja Rein Taaramäel seisab ees tõsine hooaeg. Vändra mehed mõlemad rääkisid kui ühest suust eesmärkidest. Esmalt on vormi kontrollimine Dauphine velotuuril augusti keskel ning mõlemad loodavad kaks nädalat hiljem Tour de France’i stardis olla. Taaramäe on Direct Energie meeskonnas kümne seas, kellest kaheksa Tourile valitakse, Kangert enda sõnul Education First tiimi pikas nimekirjas.

„Tourile pääs ei pruugi sõltuda sportlikust printsiibist, mängu võivad tulla muud faktorid, rahvus näiteks,” tõdes Taaramäe.

Tänavune MM Šveitsis, mille grupisõidu rada on äärmiselt mängine, sobib nii Kangertile kui Taaramäele. „Sobivaid radu on MM-il varemgi olnud, kuid kahjuks olen selleks ajaks tavaliselt end tühjaks sõitnud,” tunnistas Kangert. „Ehk seekord, kui hooaeg algab alles suve lõpus, läheb paremini. Ei dramatiseeriks koroonaviirusest tingitud pausi üle. Meile Taaramäega tuleb väike lisapuhkus pigem kasuks ja annab aastaid juurde.”

Taaramäe oli Kangertiga igati nõus: „Puhkus kulus marjaks. Samas treenisin ma korralikult, ka mägedes ehk tegin kaks pikemat tsüklit, kus viibisin alpimajas.”

Kummalgi mehe leping saab aasta lõpus otsa, seega tuleb end näidata, et mitte tööta jääda.

„Liiga optimistlik ma pole, sest viimasel ajal pole õnnestunud silma paista,” kurtis Taaramäe. „Olen olnud sedavõrd pildilt kadunud, et mõni juba küsib, kas ma olen valmis enam sõitma kõrgeimal ehk World Touri tasemel. Nüüd tuleb suurtel sõitudel paar head tulemust teha ja kui leping ette pannakse, siis kiirelt allkiri ära anda. Väga nõudlik ma enam pole.”

Kangert seevastu tõdes, et peab jätkama lepingu teenimiseks sama rada – olema valmis meeskonna staare aitama velotuuride viimase päevani ja kui võimalus tekib, siis ka ise midagi korda saatma. „Mind huvitab B-kategooria sõidu esikoht märksa vähem kui aidata tiimi liider A-kategooria võiduni,” selgitas Kangert ja lisas, et loodab teenida kaheaastase lepingu. „See jääks mu karjääri viimaseks, sest elus on palju muudki teha.”