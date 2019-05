FOTOD | Juba reedene Giro d'Italia etapp on ohus

Kui varasemalt räägiti, et lumevallid on Itaalia velotuuri trassil ees 28. mail (16. etapp), siis tegelikkuses kogunevad murepilved juba varem.

Esimest korda käesoleva velotuuri käigus minnakse mägedesse reedel, 24. mail (13. etapp) ja kohe seistakse silmitsi lumevallidega. Värsked fotod kõnelevad seda keelt, et 2247 meetri kõrgusel üle merepinna asuv finišipaik Lago Serru on korraliku lumekatte all ning trassile jääb kohti, kus maanteeriba kõrval laiuvad mitme meetri kõrgused lumeseinad.

Kas sellistes oludes on reaalne ratturite karavan ning kogu muu logistika sealt läbi toimetada? Korraldajatel jagub nuputamist küll ja veel.

Homme algaval Eestimaa velotuuril ehk Tour of Estonial lumemuresid ei ole. Vähemalt niigi hästi.