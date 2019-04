FOTOD JA VIDEO | Astana liider võidutses Monumendil, Kangert tegi vahepeal soolosõitu

Sõidu võitis Tanel Kangerti endine tiimikaaslane Astana meeskonnast Jakob Fuglsang. Astana liider ründas favoriitide grupist viimasel pikemal tõusul, umbes 16 km enne finišit. Algselt jõudsid temaga kaasa minna veel Davide Formolo (Bora-Hansgrohe) ja Michael Woods (EF Education), aga päris viimasel tõusunukil pudenesid nemadki.

Fuglsang finišeeris uhkes üksinduses, ajaga 6:37.37. Formolo oli teine (+0.27) ja Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) kolmas (+0.57).

Proud as punch of the effort made by #PinkArgyle at @LiegeBastogneL...and throughout the entire spring. We may have aimed higher results-wise today but we couldn't have poured in any bigger effort. Bravo boys! pic.twitter.com/y9cLxxbz1b