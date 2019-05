FOTOD | Giro d'Italiat ähvardab lumeuputus

Ilmaprognooside kohaselt võidakse tuleval teisipäeval toimuva 226 km pikkuse mammutetapi trassi muuta, sest kogu velotuuri kõrgeimas punktis, 2618 meetri kõrguse Passo Gavia tipus on paksult lund ja sajab aina lisa. Kui teed ei suudeta lumest puhtaks teha, saadetakse ratturid finišisse teist teed mööda.

Veel sel nädalal on oodata 23 cm paksuse lumevaiba maha sadamist.

Passo Gavia etapp on lumeuputuse tõttu ära jäänud ka 1961. ja 1989. aastal. 1988. aastal aga roniti mäe tippu tihedas lumesajus.



Passo del Rombo. 10-12 m of snow and 21 m on summit (2,500 m). Pic is not from summit. (📷 altoadige) pic.twitter.com/IzVVJelC5m