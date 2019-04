FOTOD | Eestlased osalesid võidusõidul, mis tegi väljanägemise mõne tunniga 30 aastat vanemaks

Tegemist on jõuprooviga, kus sile asfalt vaheldub rohkete munakivilõikude ning tolmuste külateedega. Sõltuvalt ilmaoludest võib meeste väljanägemine võidusõidu käigus teha totaalse muutumise. Nii juhtus ka sel korral.

Eesti mehi oli stardis kolm. Alo Jakin (St Michel-Auber 93) oli parimana 44. (+3.18), Mihkel Räim (Israel Cycling Academy) 49. (+3.37) ja Aksel Nõmmela (Wallonie Bruxelles) 59. (+3.54).

Viimastel kilomeetritel konkureeris esikohale 11 meest, kellest finišis oli kõige teravama jalaga itaallane Andrea Vendrame (Androni Giocattoli-Sidermec). Võiduaeg 5:00.20. Lõpuni jõudis 88 meest.

