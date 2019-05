FOTOD | Eestimaa velotuuri Tallinn-Tartu GP võit läks tulises grupifinišis prantslasele, Mihkel Räim oli viies

Juba sõidu algfaasis said teistelt eest ära viis meest: Rait Ärm (Eesti rahvuskoondis), Wojciech Sykala (Poola, Wibatech Merx 7R), Viesturs Luksevics (Läti, Amore & Vita – Prodir), Isac Lundgren (Rootsi rahvuskoondis) ja Sam Brand (Suurbritannia, Team Novo Nordisk).

Jooksikute vahe peagrupiga püsis enamasti paari minuti ümber, olles korra ka üle kolme minuti. Nimetatud viisik läbis esimesena ka Järva-Jaani vahefiniši sõidu 76. kilomeetril, kus vahefiniši võiduga noppis kolm preemiasekundit 19-aastane Ärm.

127. kilomeetriks ehk Jõgeva vahefinišiks oli viisik ikka koos, edu peagrupi ees natuke üle kahe minutit. Ja taas võttis kolm preemiasekundit endale Ärm! Jõgeval järgnesid talle Brand ja Sykala.

Pärast Luua mäefinišit hakkas liidrite vahe vaikselt sulama ning nagu enne starti eeldada võis, jäi etapi saatus grupifiniši otsustada. Seal jäi teistele alistamatuks Rudy Barbier (lõpuaeg 4:23.49). Talle järgnesid tšehh Daniel Babor (Tufo Pardus Prostejov) ning itaallane Andrea Peron (Team Novo Nordisk). Parima eestlasena oli Mihkel Räim viies. Pikalt ees olnud Rait Ärm lõpetas 29. kohal.

„Eesmärk tänaseks oli nii etapivõit kui ka kokkuvõtte liidrikoha säilitamine. Tänane võit tuli väga raskelt ning soovin tänada oma tiimikaaslasli, kes aitasid mind palju,“ ütles Barbier.

Tuuri liidrina jätkab eilse proloogi võitnud Matthias Brändle (Austria, Israel Cycling Academy). Teisel kohal on Barbier ja kolmandal Maciej Paterski (Poola, Wibatech Merx 7R). Eestlastest on kõrgeimal kohal Peeter Pruus (Eesti rahvuskoondis), kes on neljas.

Tour of Estonia lõppeb homse Tartu GP-ga, mis sõidetakse Tartu linnatänavatel 9,6 km pikkusel ringil. Kokku läbitakse 18 ringi, mis teeb etapi kogupikkuseks 172,8 km.