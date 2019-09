FOTOD | 22. Tartu Rattamaratonil said eestlased kolmikvõidu

Jõeääre võiduajaks märgiti 2:52.17. Eesti teenis tänaselt maratonilt kolmikvõidu. Teisena lõpetas Peeter Pruus ja kolmandaks jäi Josten Vaidem (Viljandi Rattaklubi), kes kaotasid Jõeäärele vastavalt 1.44 ja 2.33.

“Polnudki Tartu Rattamaratoni kui Eesti kõige suuremat rattasõitu varem võitnud. Olen väga rahul!” rääkis Jõeäär pressiteate vahendusel. “Saime ühel hetkel neljakesi eest ära ning tundus selline punt, millega võinuks ka lõpuni tulla. Taga aga organiseeruti ja päris tugev grupp sai meid ikkagi kätte. Pärast viimast vahefinišit Palul tundus, et kõigil on väga raske, mul oli õnneks aga midagi veel varuks. Tegin rünnaku ja saingi vahe sisse. Õnneks oli ka taganttuul ja kestsin lõpuni ära,” võttis võidumees võistluse kokku.

Teise koha omanik Pruus tegi paarikuulise vigastuspausi järel oma esimese võistluse. “Paus on teinud oma töö, oli raske kohe võistlustulle hüpata. Ilm oli ka jahe ning võttis energiast väga tühjaks. Isegi väikesed künkad olid väga rasked,” ütles Pruus. “Olen teise kohaga rahul ja vähemalt tuli Eestisse kolmikvõit. See on väga hea, sest mitu aastat järjest võitsid siin välismaalased,” lisas ta.

Naiste arvestuses krooniti võitjaks üldarvestuses 132. koha saanud Janelle Uibokand (Sportland), kes oli finišis ajaga 3:34.42. Ülejäänud kaks poodiumikohta rändasid Lätimaale. Lelde Ardava (VW KOMERCTRANSPORTS - VELOPROFS.LV) kaotas Uibokandile 7.56 ja kolmandaks jäänud Beate Kovgere jäi võitjast maha 11.13-ga.