Filter Temposarja avaetapil on oodata põnevat duelli

Mullu pälvisid Jüris kolmikvõidu Cycling Tartu ratturid eesotsas Norman Vahtraga, kes püstitas rajarekordi 19.22,1. Martma oli neljas ja teda võib favoriidiks pidada ka tänavu. Suur ütles, et võtab pingutust kui head ettevalmistust triatlonivõistlusteks. Tema peaeesmärk on teha hea tulemus juuni keskel toimuval Ironman 70.3 Otepääl.

Võib juhtuda, et nimetatud võistlus jääb töö kõrvalt profisportlase kombel treeninud Suurele viimaseks jõuprooviks kõrgemal tasemel. "Tahaksin sporti vabamalt võtta. Elus on ka palju muud huvitavat teha. Jätkan treenimist väiksemate koormustega ja käin võistlustel õhkkonda nautimas ega mõtle nii palju tulemusele. Plaanis on ka rohkem reisida," rääkis Suur.

Täna südaööl lõppeb Filter Temposarja avaetapile soodushinnaga eelregistreerimine. Kirja on end pannud ligi 200 ratturit ja üle 30 inimese, kes panevad end proovile 5 km jooksudistantsil.

Kolmapäeva õhtuks lubatakse Jürisse 15 soojakraadi ja nõrka edelatuult. Rattadistantsi start on avatud kl 17.15-19.30. Jooksurajale pääseb kl 19.35-19.50.