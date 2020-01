Filter Temposari viib ratturid tuttuuele neljarealisele maanteele

Kolmeteistkümnendat hooaega alustav Filter Temposari koosneb sel aastal kuuest etapist. Avastart antakse 29. aprillil Jüris, kus on kavas 15 km pikkune eraldistart. Tänavune sari on eriline selle poolest, et ükski etapp ei kordu.