Filter Temposari alustab hooaega kiirteel koos arvukate ohutusmeetmetega

Eriolukord on olulisel määral muutnud ka sarja kalenderplaani. Esialgse kuue osavõistluse asemel on tänavu kavas viis etappi, mis toimuvad järjestikustel pühapäevadel kuni 28. juunini.

Kuna inimeste tervis on sarja esmane prioriteet, siis varasemaga võrreldes on kasutusele võetud järgmised ohutusmeetmed:

* Kuna osalejate arv on regulatsioonidest tulenevalt piiratud, siis pääseb osalema vaid eelregistreerimisega. Kohapealset registreerimist ei toimu, kuid eelregistreerida saab AeroBike.ee portaalis kuni võistlusele eelneva reede südaööni või osalejate limiidi täitumiseni.

* Startida saab vaid eelregistreerimisel väljastatud oma stardiminutil. Võistluslinnakusse palume tulla maksimaalselt 15 min enne starti ning võimalusel palume lahkuda mitte hiljem kui 15 min pärast finišeerumist.

* 2+2 reeglist lähtuvalt oleme loobunud stardihoidjast. Stardipoodiumil on vaid võistleja ja stardikohtunik.

* Paarissõidu etapid on asendatud individuaalse eraldistardiga. Seega kõigil viiel etapi on kavas individuaalsed temposõidud/jooksud.

* Pakihoid ei tööta, sest see tooks kaasa erinevate inimeste asjade koondumise ühte telki. Palume jätta üleliigsed asjad enda autosse.

* Lastebatuuti ei püstitata, kuna seal ei ole võimalik 2+2 reeglit järgida.

Kuigi piiranguid ja ohutusmeetmeid on palju, siis sportliku poole ja rajaturvalisuse osas järeleandmisi ei ole. Oleme veendunud, et Filter Temposari on üks kontaktivabamaid ja turvalisemaid võistlusformaate ning ühtlasi avaldame ka suurt tänu ja tunnustust sarja peatoetajale AS Filtrile, et ka keerulisel ajal pole ettevõtte spordisõpru hätta jätnud ning jätkab sarja toetamist.

FILTER TEMPOSARI 2020

31. mai - Kose-Risti 20 km ratas, 3 km jooks

7. juuni - Aruküla 20 km ratas, 4 km jooks

14. juuni - Kiili 25 km ratas, 5 km jooks

21. juuni - Jüri 15 km ratas, 6 km jooks

28. juuni - Filter Temposarja finaal