Euroopa meistriks tulnud Lauri Malsroos hoiab maailma karikasarjas teist kohta

Malsroosi parimateks tulemusteks on maailma karikasarja kokkuvõttes 2016. aastal saavutatud II koht, 2014. aastal oli ta 4. ja hooaeg hiljem 6. Ligi kümmekond aastat ala maailma paremikku kuulunud mees on tiitlivõistlustelt võitnud kokku 10 medalit, kuid tema auhinnakapist puudub veel individuaalne maailmameistritiitel ja MK-sarja üldvõit. MM-võistlustelt on ta saavutanud individuaalselt ühe hõbeda ja 2 pronksi. Kõik eeldused nende iluvigade parandamiseks on aga tänavu olemas - sel aastal toimuvad maailmameistrivõistlused 26. juulist 4. augustini Taanis, mis oma suhteliselt tasaste, ent tiheda teedevõrguga maastikega on eestlastele väga sobivad ja kodused.

Teistest EM-võistlustel osalenud eestlastest hoiab Eleri Hirv naistest MK-sarjas 37. positsiooni. Marek Karm, kes Poolas meestest MK-punte ei teeninud, asub maailma edetabelis 64. kohal. Koos Malsroosiga saavutasid nad Euroopa MV segateatesõidus riikidest 11. koha.