ESPN toob pärast Jordani dokumentaali ekraanile sarja Lance Armstrongist

Gunnar Leheste reporter RUS 1

Lance Armstrong Foto: REUTERS/SCANPIX

Maailmas ülipopulaarseks osutunud Michael Jordani dokumentaalsari "The Last Dance" pole sugugi ainus, mis ESPN-il selleks aastaks spordisõpradele pakkuda on.