EOK esitas Eesti jalgratturi Euroopa parima noorsportlase auhinnale

Madis Mihkels on 16-aastane jalgrattur, kes võitis tänavusel Euroopa noorte olümpiafestivalil koguni kaks kuldmedalit - ta triumfeeris nii grupisõidus kui ka eraldistardis. Varasemalt on Eesti meesratturid suutnud Euroopa noorte olümpiafestivalidelt teenida kokku kaks pronksi - Tanel Kangert 2003. aastal ja Gleb Karpenko 2017. aastal, mõlemad eraldistardist.

"Olümpiafestivali kullad tähendavad mulle palju, sest need olid minu elu esimesed suured võidud. Ma armastan rattasõitu, võistlemist, sellega kaasnevat adrenaliini ning enda proovile panekut teiste ratturite kõrval. Minu unistus on saada tippsõitjaks, kes võitleb maailma suurimatel võistlustel võidu eest," ütles Mihkels. "Olla täna valitud Euroopa viie parima noorsportlase hulka on suur tunnustus."

Madis Mihkels treenib Tartu Ülikooli Akadeemilises Spordiklubis treener Caspar Austa juhendamisel ning õpib Tartu Raatuse Koolis.

Teised nominendid Piotr Nurowski auhinnale on ujuja Franko Grgic Horvaatiast, kõrgushüppaja Yaroslava Mahuchikh Ukrainast, vehkleja Liza Pusztai Ungarist ning sportvõimleja Giorgia Villa Itaaliast.

Võitja kuulutatakse välja 26. oktoobril Varssavis toimuval galaõhtul. Laureaat saab karika ja 15 000-eurose stipendiumi, teisele kohale kuulub 8000-eurone ning kolmandale kohale 5000-eurone stipendium, neljas ja viies koht teenivad kumbki 3000-eurose stipendiumi.