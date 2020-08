Endine tippsprinter: Poola tuuri traagilises õnnetuses peab vastutuse võtma jalgrattaliit

23-aastane Jakobsen suruti Poola velotuuri avaetapi finišiheitluses Dylan Groenewegeni poolt rajapiiretesse, millest ta 80-kilomeetrise tunnikiiruse juures läbi lendas. Tõsise ajutrauma saanud noor hollandlane on siiani koomas.

McEweni sõnul tuleb UCI-l juhtunu eest vastutus võtta, sest nad pole suutnud tagada, et võistluste finišikoridorid oleks sportlaste jaoks turvalised.

"Minu jaoks oli kõige häirivam selle õnnetuse juures, et Fabio Jakobsen lendas läbi rajapiirete. Need ei hoidnud teda rajal, vaid ta lendas neist lihtsalt läbi. See on kohutavalt halb planeerimine, mitte vaid velotuuri korraldajate vaid ka UCI poolt. Ja nad peavad võtma vastutuse. Need rajapiirded lendasid igas suunas ja mulle tundus, et nad olid plastikust. Üks purunes kildudeks, sellist asja metallist rajapiiretega ei juhtu," sõnas 2012. aastal karjääri lõpetanud McEwen.