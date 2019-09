Endine suusahüppaja krooniti Vuelta võitjaks

Roglic on rattamaailma tipus tiirelnud juba mitu aastat, kuid samas tasub meenutada, et 2012. aastani tegeles sloveen suusahüpetega. 2007. aastal krooniti ta seejuures ka suusahüpetes juunioride maailmameistriks.

Nüüd on Roglic aga Vuelta üldvõitja. Ühtlasi sai temast esimene sloveen, kes mõne suurtuuri kokkuvõttes võitnud. Seni on ta suurtuuridel kogunud etapivõite. Tour de France'il on ta võitnud kaks, Giro d'Italial kolm ning Vueltal ühe etapi.

Seekordsel Vueltal edestas Roglic teise koha saanud hispaanlast Alejandro Valverdet kahe minuti ja 16 sekundiga. Kolmandaks tuli 20-aastane sloveen Tadej Pogačar, kes kaotas kaasmaalasele kahe minuti ja 28 sekundiga.

Madridis finišeerunud viimase etapi võitis hollandlane Fabio Jakobsen.