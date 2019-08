EM-il pronksi võitnud Rait Ärm: suur eesmärk on rattasõidus läbi lüüa

"Alguses vihmaga oli väga ohtlik sõita, kukkumisi oli palju, aga lõpus kuivas maapind ära ja oli normaalne sõita. Kuna sõit oli kurviline ja väga pikkasid sirgeid ei olnud, siis tuul väga ei mõjutanud," rääkis Ärm võistlusest intervjuus ERR-ile.

Suurte koondiste vastu oli spurtida Ärmi sõnul üllatavalt lihtne. "Teised tegid töö ära ja oli vaja ainult finiš pähe panna," sõnas Ärm, kes maanteerattasõidu juurde jõudis vaid kolm aastat tagasi tänu Porter Racing meeskonnale.

Selle aasta läbimurre on toimunud aga suuresti tänu Cycling Tartu meeskonnale. "Tiim on väga hea, kõik sõitjad on toetanud ja motiveerinud mind," tõdes Ärm. "Üks suur eesmärk on rattasõidus läbi lüüa, et jõuda World Touri tasemele ja sõita maailmakuulsaid võidusõite."