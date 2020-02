Elu parima hooaja teinud Taani rattatähe pea kohale kerkisid mustad pilved

Nüüdseks 66-aastane Ferrari oli maailma läbi aegade suurima rattaspordipetturi Lance Armstrongi dopingusüsteemi peaarhitekt. Ferrari on oma tegude eest küll süüdi mõistetud, aga enda patte ta ei tunnista. Sportlastel on keelatud itaallasega koostööd teha, karistuseks on kuni kahe aasta pikkune võistluskeeld.

Taani päevalehe Politikeni, Taani rahvusringhäälingu ja Norra väljaande VG käsutusse sattunud raporti koostas iseseisev rahvusvahelise rattaspordi valvekoer CADF.

Raport väidab, et 34-aastane Fuglsang kasutas vähemalt mullu Ferrari dopinguprogrammi. Ühte Nice'i ja Monaco piirkonnas toimunud kohtumist väisas ka teine Astana rattur, kasahh Aleksei Lutsenko.

CADF-i andmetel külastas Ferrari Astana võistkonda ja spetsiaalselt just Fuglsangi näiteks 2019. aasta kevadel Kataloonia velotuuril. Fuglsang, Lutsenko, Ferrari ja Astana võistkond ei soovinud süüdistusi kommenteerida.

Ajalehe Politiken väitel on Fuglsangil rattamaailmas kehv maine, erinevaid jutte liigub palju. Näiteks ütlesid koguni 12 ratturit anonüümselt, et taanlast olevat nähtud 2019. aasta mais koos Ferrariga Monaco lähedal trenni tegemas.

Käesolevas süüdistuses pole mainitud ühtegi teist ratturit.

Fuglsang on Astanas sõitnud alates 2013. aastast. Mullune hooaeg oli tema karjääri edukaim - teiste seas võitis ta maineka Liege-Bastogne-Liege'i ühepäevasõidu ja Dauphine velotuuri.

Eesti proffidest on Astanas koos Fuglsangiga leiba teeninud Tanel Kangert (2011-2018) ja Rein Taaramäe (2015).