Ekstreemsetes oludes sõitnud Martin Laas sai Tšehhis kolmandal etapil pronksikoha

Etapi võitjaks tuli belglane Jordi Meeus (SEG Racing Academy) ajaga 5:18:38 ja teine oli sakslane Max Kanter (Team Sunweb). Martin Laasi kolmas koht oli antud velotuuri esimene poodiumikoht Bora-hansgrohe klubi jaoks.

Tšehhi velotuuri kolmas etapp polnud mitte ainult väga pikk, aga ka väga raske. Mägisel rajal oli kokku viis tõusu, mille tegi veel keerulisemaks üle 30-kraadine kuumus. „Kohe sõidu alguses läks esimene punt minema, aga minu õnneks võeti esimene tõus rahulikult. Pärast seda sõideti normaalses tempos kuni esimese suure tõusuni, mis oli 100 km peal, seal tõmmati punt taas ribadeks. Õnneks ei olnud ma sealt väga kaugel ja suutsin ennast eelviimase tõusu all gruppi tagasi tuua,“ meenutas Laas sõidu kulgu.

„Päeva viimasel tõusul tehti pundis suhteliselt head tempot, aga suutsin õnneks selle nelja kilomeetri pikkuse tõusu ära kannatada. Sealt edasi mindi sisuliselt lõpuringidele, mis olid allamäge. Punt võttis lõpuni rahulikult, sest kõik olid juba suhteliselt kurnatud. Sel ajal sain ma õnneks taastuda ja taas energiat koguda. Viimased kaks lõpuringi olid kõik väga ohtlikud, kitsastel teedel. Seal pandi veel täiega gaasi, õnneks oli meie tiim kenasti pundi ees. Finiš oli nii riskantne, et ma siiralt imestan, et ei järgnenud ühtegi kukkumist. Viimased 500 meetrit sõitsin võidumehe tuules ja kahjuks pidin korra jala sirgu laskma, et kukkumist vältida, sellega kaotasin natukene kiirust ja aega. Sellest hoolimata olen tulemusega rahul,“ lisas Laas.