Eestlasigi "ravinud" doktor Schmidti ratturitest kliendid said nelja-aastase võistluskeelu

Skandaaliga seoses on ajutiste võistluskeelude all ka praegused World Touri ratturid Kristijan Koren (Bahrain-Merida) ja Kristijan Durasek (UAE Team Emirates) ning Austria mägirattur Christina Kollmann-Forstner. Uurimise all on ka endised ratturid Alessandro Petacchi ja Bahrain-Merida nüüdseks juba endine spordidirektor Borut Bozic.

Mais vallandati Šveitsi koondise peatreeneri kohalt 45-aastane sakslane Danilo Hondo, kes tunnistas, et temagi kasutas Schmidti abiga oma karjääri jooksul veredopingut.