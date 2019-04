Eestlased avasid Rahvuste karikal punktiarve

"Kindlasti on eesmârk teenida edetabelipunkte juurde ka World Rankigusse, mis annab tiitlivõistlusteks veelgi lisakohti. Siim tegi korraliku sõidu, eriti arvestades, et mees oli tehniliste viperuste tõttu sunnitud ratast vahetama kahel korral ja sinna omajagu jõudu raiskama. Samas oli rattavahetuse ajal juba näha, et mehel jaksu on, sest samal ajal jäid nõrgemad grupist juba maha," kommenteeris koondise treener Rene Mandri.

"Tubli oli ka Markus Pajur, kes sai kokkuvõttes 59. koha. Esimest aastat U23 vanuseklassis ja sedasi kõige raskem sõit vastu pidada on hea samm veelgi kõrgemate tulemuste suunas," lisas Mandri.

Järgmine rahvuste karikas sõidetakse Prantsusmaal 4. mail.