Eestit esindavad cyclo-crossi MM-il Mari-Liis Mõttus ja Kätlin Kukk

„Mari-Liisi ettevalmistus algas detsembris Hispaania laagriga, peale seda osales ta kümne päeva jooksul Belgias viiel võistlusel. Terviseriketest tulenevalt polnud ka tulemused kõige hiilgavamad, parim koht oli 16. Õnneks läks enesetunne iga võidusõiduga paremaks," kommenteeris Mõttuse treener Tarmo Mõttus Mari-Liisi vormi.

"Mõte oligi veel detsembris mitte vormis olla, aga viirushaigus ei kuulnud plaani. Aasta algusest on ettevalmistus kulgenud kodus. Rakvere Talikross ja Icebug Winter Xdream on kodus läbitud. Xdream oli hea tühjendus ja näitas, et jõudu on, nüüd on vaja veel veidi teravust juurde saada. Kuna puudub ülevaade konkurentide seisust, siis ei oska midagi ennustada, aga ise leiame, et 20.-30. kohale sõitmine oleks kordaminek. Stardikoht on keskpärane, ilmselt 5-6 stardirida, mis tähendab, et ca 40-50 inimest on Mari-Liisist eespool. Loodame parimat,“ lisas treener.

Kätlin Kukk kommenteeris omalt poolt, et peaks olema raskest võistlustsüklist taastunud. „Sõidan U23 vanuseklassis esimest aastat. Oma klubi Cannibal Team kooseisus osalesin 2019. aasta novembri lõpust kuni selle aasta 5. jaanuarini Belgia cyclo-crossi võistlustel, kus parimaks kohaks jäi teine koht Vilvoorde cyclo-crossil. Parimaks kohaks UCI naiste eliitklassis jäi DVV Trofee Ronse - Hotondcross 22. koht. Hiljuti tehtud testid näitasid, et tihedast võistluskalendrist hoolimata olen tänaseks taastunud ja kogun MM-i vormi kiirustreeningutega," sõnas Kukk.