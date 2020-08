Eestis võistlemas käinud Läti noorsportlastel avastati koroonaviirus

Õppeasutuse direktori Sergejs Ceversi sõnul osalesid nakatunud ratturid möödunud pühapäeval Eestis toimunud ühepäevasel võistlusel. Ceversi sõnul naasid kaks õpilast seejärel kooli, kus nad hakkasid tundma külmetust ja palavikku. Seega tehti neile koroonaviiruse test, mis kolmapäeval andis mõlema puhul positiivse vastuse. Praeguseks on mõlemad nakatunud sportlased paigutatud isolatsiooni.

Läti Jalgrattaliidu juhatuse liige Toms Markss teatas Läti Delfile, et kahe nakatunud sportlase viimaste päevade teekonda kaardistatakse ning proovitakse välja uurida, kust nakkus pärineb. Endine rattur ja praegune treener Igo Japinš lisas, et nakatunud sportlased on hiljuti osalenud võistlustel nii Eestis, Lätis kui ka Leedus.

Lisaks kahele sportlasele tehti koroonaviiruse test ka kahele treenerile ja veel seitsmele Murjani spordigümnaasiumi õpilasele. Viimaste andmete kohaselt on kahe õpilase proov tulnud tagasi ning mõlemad olid negatiivsed.

Eesti Jalgrattaliidu peasekretär Urmas Karlson avaldas Delfi Spordile, et Lätist pole keegi neid koroonaviirusesse nakatunud sportlastest teavitanud ning tegu on tema jaoks täiesti uue informatsiooniga. Karlson lisas, et Lätist käisid sportlased võistlemas laupäeval Haanjas toimunud Suure-Munamäe 4. rattarallil, kuid rõhutas, et ühestki koroonajuhtumist neile teada pole antud.

Täiendatud:

Lätist tulid neljapäeva hommikul viimase ööpäeva koroonaviiruse numbrid ning tuvastati 18 uut koroonaviirusesse nakatunut. Läti Delfi teatel on 18-st juhtumist üheksa seotud Murjāņi spordigümnaasiumiga.

