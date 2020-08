Eesti tippratturid jäid kodumaal lõksu. Spordi asekantsler: siinse velotuuriga pole midagi teha, loodame EM-i päästa

Balti Keti Velotuuriga tehakse algust juba homme. See on Eesti koondisele viimaseks testiks enne Euroopa meistrivõistlusi. Kuus meest seitsmest suunduvad nädal pärast mitmepäevasõidu lõppu maanteesõidu EM-ile, mis toimub 24.-28. augustini Prantsusmaal Plouay`s. Nüüd on aga oht, et kodumaale tulnud ratturid jäävad eemale ka EM-ilt, kuna nad ei tohi enne kahte nädalat Eestist lahkuda.

Kui kõik jääb nii, nagu on, ei saa Eesti koondis velotuuril osaleda, sest asendusmehi pole võtta. „Lauk, Laas ja Norman on suurepärases vormis, valmistuvad EM-iks ja peavad võistluskilomeetreid koguma. Tänases seisus aga ei pääseks nad Eestist 14 päeva jooksul väljagi,” sõnas Eesti jalgrattakoondise peatreener Jaan Kirsipuu.

Kirsipuu sõnul ei saa Terviseamet midagi otsustada, küll aga valitsus, kes aga koguneb alles neljapäeval, mil velotuur stardib. Kultuuriministeeriumi spordi asekantsleri Tarvi Pürni sõnul jäävad nende käed praeguses olukorras lühikeseks, kuid tehakse tööd, et mehed ikkagi EM-ile pääseksid.

„Sain vastava info eile pärastlõunal. Nii lühikese etteteatamisega imet ei tee. Balti Keti Velotuuri kontekstis ei ole enam midagi teha. Reeglid on reeglid,“ tunnistas Pürn Delfi Spordile.

„Kui homme suudaksime küsimuse arutelule viia, siis see oleks juba hea,“ tõdes Pürn. „Suurim kadu oleks see, kui mehed ei saaks Euroopa meistrivõistlustele minna. Kui homme tuleks põhimõtteline otsus, siis saaks välja töötada vastava raamistiku, et mehed ei jääks koju istuma ja saaks minna ikka EM-ile.“

Pürn tõdes, et selliste asjade menetlemine võtab tavaliselt aega ning seoses Eestis toimuvate rallile, triatloni ja jalgpallimängudega on vastavat tööd tehtud juba pikalt. „Vastavate ürituste kohta on meedias pidevalt infot. Ma ei saa aru, kuidas antud info ei jõudnud Balti Keti Velotuuri korraldajateni. Nad oleksid pidanud vastava küsimusega juba aegsasti meie poole pöörduma, kuid jäid sellega hiljaks,“ sõnas Pürn.