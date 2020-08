Eesti tippratturid jäävad koroonareeglite tõttu Balti Keti Velotuurilt eemale

Kahe nädala pikkuse liikumispiirangu tõttu peavad võistlemisest pausi tegema Karl Patrick Lauk (Team Pro Immo Nicolas Roux), Martin Laas (Bora-hansgrohe) ja Norman Vahtra (Israel Start-Up Nation).

„Laas, Lauk ja Vahtra tulid oma klubide juurest Eestisse spetsiaalselt Balti Keti Velotuuri pärast, et Eesti koondist võidusõidul väärikalt esindada. Nimetatud tippratturid on läbinud kõik vajalikud koroonatestid vastavalt Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu UCI registreeritud klubidele kehtestatud nõuetele. Koroonatestide vastused olid eranditult negatiivsed. Profiratturitel on UCI poolt kehtestatud erireegel, mille täitmisel on ratturitel võimalik rahvusvahelistel võidusõitudel osaleda. Sarnased erireeglid on kehtestatud ka rahvusvaheliste võistluste korraldajatele, mille täitmatajätmisel on võistluste peakohtunikul kohustus võistlus ära jätta. Seega on UCI poolt tagatud maksimaalne ohutus viiruse leviku tõkestamiseks rahvusvahelistel jalgrattavõistlustel. Terviseameti poolt kehtestatud liikumispiirang tekitab olukorra, kus Eesti ratturid pannakse võrreldes teiste riikide ratturitega ebavõrdsesse olukorda. Samuti mõjutab see antud ratturite osalemist järgmisel nädalal toimuvatel Eesti meistrivõistlustel maanteerattasõidus ning Euroopa meistrivõistlustel, kuhu liikumispiirangu tõttu ei ole võimalik meie ratturitel enne kahte nädalat minna,“ on Eesti koondise peatreener Jaan Kirsipuu olukorras pettunud.

Kuna Balti Keti Velotuur on UCI 2. kategooria võistlus peab korraldaja tagama lisaks riigi Terviseameti nõuetele ka UCI poolt kehtestatud turvanõuded.

UCI on kehtestanud järgmised nõuded kõikidele võistkondadele, kes osalevad rahvusvahelistel võistlustel:

· Võistkonnad peavad UCI vastavasse andmebaasi üles laadima kõikide sportlaste ja abipersonali PCR testid:

6 päeva enne võistlust ning 3 päeva enne võistlust. (UCI 1. ja 2. kat. võistlustel 3 päeva enne võistlust)

· Võistkonnad peavad tekitama oma võistkonna „kaitsva mulli“, mille eesmärk on kontrollida ja piirata otsest kontakti eri võistkondade ja võistlusega seotud isikute vahel.