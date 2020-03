Eesti ratturid saavutasid Martinique`i saarel kaksikvõidu

„Sõit toimus Martinique`le omastel künklikel teedel. Võidusõidu esimesel kolmandikul eraldus peagrupist kaheksaliikmeline jooksikutegrupp. Meie jaoks oli seis hea, sest proloogi võitja Eddy-Michel Cadet-Marthe jooksikute hulka ei kuulunud ja nad pidid töö enda peale võtma," sõnas Gert Kivistik.

"Samas olid meie meeskonnast ees esindatud Steven Kalf ja Florian Rene, kes said ees tööd tegemata kaasa sõita ja mina ise peagrupi tuules oma võimalust oodata. 60-l kilomeetril püüti jooksikud kinni, vahepeal oli kõvasti vihma sadanud ja pundid jooksid vahetult tõusul kokku, millele järgnes üpris tehniline laskumine. Seejärel tekkis ette uus grupp, aga sõiduliider oli ennast tagaajamisega ära kustutanud ja ei suutnud rünnakutele vastata. Peagi leiti ees üksmeel ja kasvatati vahe kahe minuti peale. 15 km enne lõppu oli selge, et võitja tuleb just meie grupist. Sõideti üksmeelel, kuni sõidu lõpuni jäi 5 km ja proloogil kolmas olnud Mickael Stanislas ründas. Sain viivitusega järgi ning sõitsime väikse vahega kuni viimase kilomeetrini, kui grupp jällegi kokku jooksis. Kalf kasutas olukorda kenasti ära ning reageerides taga toimunud rünnakutele, ei pidanud ta ise väga tuule käes olema. Kui meid kätte saadi, võttis Kalf mind enda tuulde, kust läksin lõpukurvi ja suutsime olukorrast maksimumi võtta ehk noppisime kaks esimest kohta,“ lisas Kivistik sõidu kokkuvõtteks.