Eesti rattur võitis Poolas peetud juunioride velotuuri

Eesti koondise treeneri Alo Jakini sõnul oli velotuuri viimane etapp (110 km) raskete ja järskude tõusudega.

„Meie koondise koosseis alustas kohe aktiivselt. Arti Ilvesele andsime juhtnöörid olla igas minekus sees ja sellega sai ta perfektselt hakkama. Selle tasuks anti talle tuuri mägedekuninga särk, mille ta igati välja teenis. Meile selline lahendus sobis, et terve sõidu oli üks poistest atrõõvis, mis kohustas teisi tiime tööd tegema ja meie poisid said olukorda taga kontrollida. Viimasele ringile minnes hoiti punti koos ja asi oli kontrolli all, kuni ees jooksikute punt laiali läks ja ohtlikuim mees üksi vahet suurendama hakkas,“ kirjeldas Jakin viimast etappi.

„Poisid oli sunnitud ise tööd tegema hakkama ja sellega saidki nad hakkama, kuni viimase raske tõusuni, kus Madis Mihkels otsustas üksi rünnata, temast pisut hiljem liitus ka etapi võitnud hollandlane. Kahekesi koos tööd tehes püüti kinni eelnev jooksik, kes ka kohe maha jäeti. Etapivõit otsustati Mihkelsi ja hollandlase vahel lõpufinišis. Lõpus olid hollandlasel siiski paremad jalad ehk Mihkels jäeti selle etapi kokkuvõttes teiseks. Järgmises pundis kontrollis olukorda Joonas Kurits ja suutis endale sealt välja sõita viimase etapi kolmanda koha napi ühe sekundilise vahega,“ lisas Jakin.