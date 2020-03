Eesti rattaprofi üleskutse: viimane, mida kiirabi vajab, on mõni kokkulappimist nõudev rattamees linnast 50 km kaugusel

"Meie, rattaspordihuvilised ja rattaga liiklejad, peame olema hetkel veel eriti tänulikud, et saame nautida vuramist kondimootori abil värskes õhus. Eriti karmid piirangud on juba kehtestatud suurtes rattamaades nagu Itaalia, Prantsusmaa ja Hispaania, kus ei ole lubatud treenida õues isegi profiratturitel. Meil aga on see võimalus veel olemas, isegi harrastajatel ja lihtsalt asjaarmastajatel. Liikuma peab, aga antud olukorras üksi või kahekaupa," ütleb Räim.

"Siiski parim variant on praegusel ajal üksi liikuda või hoida ohutut kaugust, sest just siis toome kukkumisohu tublisti allapoole. Miks ei ole hea idee hetkel koos pundiga sõita või oma neljaliikmelise perega kõik üheskoos rattateel vurada? See põhjus on lihtne! Meie kiirabil ja üldiselt meditsiinitöötajatel on väga raske ning kiire aeg. Nad tõesti teevad tänamatut tööd ja viimane asi, mida nad vajavad, on see, et mõni rattamees nõuab kokkulappimist linnast 50km kaugusel olles kukkunud ja oma velokamraadid ühes võtnud asfalti suudlema."

"Treeningmuljeid saab jagada koos sõpradega ka virtuaalselt ja küll jõuate ära oodata aja, mil saate üheskoos kiirust tunnetada ning nautida rattaspordi võlu ja valu. Olen juba ise viimased kümme päeva üksi treeninud ja uskuge mind, vaikus on kuldne. Praegu ei ole aeg grupitreeninguteks!"