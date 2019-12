Eesti profirattur liitus Valgevene-Ukraina rattatiimiga

"Teadupärast on Cycling Tartu järgmisest aastast U23 rattatiim, mis tähendab, et pidin endale uue tööandja leidma, sest rattaspordist loobuda ma veel kindlasti ei taha," tutvustas Nisu uue meeskonna otsingutega seonduvat. "Kontakti uue klubiga sain tänu Hiinas toimunud velotuurile, kus kohtusin ühe soomlasega, kes selle tiimi juures abipersonali meeskonnast töötab. Olin ise aktiivne, võtsin õigel ajal õigete inimestega ühendust ja uurisin, kas neil tiimis mulle järgmiseks aastaks kohta oleks pakkuda. Juba mõne aja pärast sain tiimi bossilt kirja, et olen meeskonda oodatud."

„Suurt elukorralduse muutust uue tiimiga liitumine endaga kaasa ei too. Enamuse ajast elan edasi Eestis ja liitun meeskonnaga laagrites ja võistlustel. Võistluskalender on enamjaolt paigas, aga paljud võistlused olenevad ka sellest, kas klubi kutse saab. Teadaolevalt on mitmed võistlused Hiinas, ülejäänud Euroopas. Uut aastat alustan ise laagriga Gironas teiste Eesti ratturitega (Martin Laas, Mihkel Räim jt) ja eesmärk on oma vormi märtsiks ajastada, mil ilmselt toimuvad esimesed võistlused,“ lisas Nisu edasisi plaane.