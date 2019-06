Olid ajad, mil Jaan Kirsipuu ja Co seadis Eesti meistrivõistlustel eesmärgi: sini-must-valge meistrisärk peab kuuluma tippklubides sõitvale jalgratturile. Ehk siis särk pidi särama Eurospordi ekraanil, mitte vilkuma väiksematel võistlustel. Praegu on meil kaks Eurospordi-meest – Rein Taaramäe (Direct Energie) ja Tanel Kangert (Education First), ent nende seljas oli meistrisärk viimati 2013. aastal. Midagi pole teha – mägedemeestel on tasasel Maarjamaal keeruline hakkama saada.