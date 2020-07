Eesti meistrid mäestlaskumises on Maaris Meier ja Tanel Tõrvik

Naiste eliitklassis tuli oma meistritiitlit kaitsma Eesti parimaid maastikurattureid Maaris Meier (OLY) (ajaga 2:02.49) , kes ei valmistanud ka sel korral kaasaelajatele pettumust ning napsas suure edumaaga järjekordse meistritiitli. Hõbeda sai endale kaela Triinu Raid ja pronksi Kristi Seppa.

„Suur kummardus rajameistritele ja korraldajatele, Juho Mattuse eesvedamisel said eestikad väärika ürituse! Hea meel oli näha ka korralikku arvu naisi stardis. Kuna samaaegselt toimus ka Baltic Cup, siis saime rahvusvahelise konkurentsi. Minu sõidud olid puhtad ja tegin oma töö rõõmsalt ära! Juulikuus võib mind veel Eestis võistlemas näha, augustist alates jätkub taas minu tavarutiin ehk olen oma tiimiga mööda Euroopat võistlemas," rääkis Maaris Meier.

Meeste eliitklassi parimaks tunnistati eile Tanel Tõrvik (ajaga 1:33.42), hõbedamees oli Armin Pilv ja pronksiga läks koju Hendrik Kirsipuu.

Baltikumi mäestlaskumise karikasarja esimesel etapil Kiviõlis oli kokku 87 osalejat. Kõige rohkem võistlejaid oli meeste juunioride võistluskategoorias, kus finisheerus koguni 23 ratturit. See näitab, et mäestlaskumine on spordialana kindlasti Eestis populaarsust kogumas ning tegu ei ole enam ainult kättesaamatu ekstreemspordialaga. Võistluspäev algas vihmaste treeningutega, kuid pärastlõunal, kui võistlussõidud algasid, nägid võistlejad ja pealtvaatajad isegi päikest. Võrreldes eelmise aasta Eesti meistrivõistlustega Kütiorus olid selleaastased rajad küll laskumiste kallaku osas kergemad, kuid rajameistrid nägid vaeva, et neid sõitjatele võimalikult väljakutsuvaks teha. Ürituse korraldamine sujus hästi ning suur seltskond sõitjaid sai vastavalt ajakavale mäest alla märkimisväärsete vahejuhtumiteta. Seekord rõõmustas võistlejaid enneolematult suur pealtvaatajate ja kaasaelajate arv, kellest osa isegi fännisärkides ning nende lärmi oli kuulda isegi mäe jalamile finišisse, loodame et ka sõitjate kiivritesse.

Meeste seenioride võistlusklassi paremik: Allar Kivisaar, Laur Samlik, Edvin Reinhold

Meesjuunioride paremik: Robert Johanson, Kenth Lusenberg, Riko Mäeuibo