Eesti maastikurattur Janik Lõiv krooniti Hispaania karikasarja võitjaks

Lõiv pälvis etappidelt vastavalt 4.,2., 1. ja 1. koha, millega teenis üldarvestuses kokku 715 punkti. Teise ja kolmanda koha said kohalikud ratturid Maria Rodrigueq Navarrete (523 p) ja Lara Lois Garcia (450 p).

“Hooaja alguses ei olnud mul Hispaania karikasarja üldvõit eraldi eesmärgiks, kuid kui peale teist etappi endale ootamatult sarja liidrisärgi selga sain, siis vaatasin, et ka ülejäänud etapid sobiksid minu graafikusse,” rääkis Lõiv. “Kahju on ainult, et viimane etapp ära jäi ja pidulikku üldautasustamist ei toimunud.”

Lõivu järgmine start on pühapäeval Andorra maailma karika etapil.