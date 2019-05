Eesti koondise peatreener Jaan Kirsipuu: tänavust Tour of Estoniat ei pruugi võita sprinter

Tänavusele tuurile tuleb Eesti koondis järgmises koosseisus:

Peeter Pruus (Torpado-Südtirol-International)

Alo Jakin (St. Michel – Auber93)

Norman Vahtra (Cycling Tartu)

Steven Kalf (Team Illuminate)

Rait Ärm (Cycling Tartu)

Oskar Nisu (Cycling Tartu)

Gert Jõeäär (Veloplus)

Mõnda aega oli õhus võimalus, et starti tulevad ka Tour of Estonia tunamullune võitja Karl Patrick Lauk ja 2015. aasta parim Martin Laas. Kohustuste tõttu koduklubide ees ei saa nimetatud mehed siiski seekord Eestimaa velotuuril osaleda.

Uurisime enne tuuri algust koondise peatreenerilt Jaan Kirsipuult, millised võimalused koduperemeestel kõrgetele kohtadele on:

Kelle peale võiks Eesti koondis oma kaardid mängida? „Ootame proloogi tulemused ära, siis on eelkõige kokkuvõtet silmas pidades taktikat parem paika panna. Etappidel aga võivad mitu meest tulemust teha. Näiteks Norman on väga heas vormis ja Gert võitis ülemöödunud aastal Tartu GP. Kahju, et Laasi ei ole – ta oskab proloogi kiiresti sõita ja on ka väga hea sprinter.“

Mida arvad proloogi lisandumisest programmi ja kuidas võib see mõjutada Eesti koondislaste väljavaateid kokkuvõttele? „See muudab päris palju. Ei ole lihtsalt nii, et võidad esimese etapi ja kontrollid teisel etapil olukorda. Pead ka proloogi kiiresti sõitma. See ajab kaardid segamini küll. Tänavuse Tour of Estonia võitja ei pruugi olla sprinter.

Kuna meil ei ole praegu tiimis 100-protsendilist sprinterit, kelle peale võiks mängida, siis sel juhul on proloogi lisandumine meie jaoks võib-olla isegi hea. Ma usun, et Gert on võimeline tegema väga hea proloogi ja võib-olla ka Norman. Aga proloogi rada on parasjagu tehniline, seega on raske ennustada, kuidas tuur algab ja kes proloogi hästi sõidavad.“