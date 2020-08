Eesti koondis läheb lühendatud Balti Keti velotuuril võidu peale

COVID-19 viiruse leviku tõttu päeva võrra lühemaks kärbitud velotuuril kuuluvad lisaks Laasile ja Vahtrale koondise ridadesse Peeter Pruus, Oskar Nisu, Siim Kiskonen, Karl Patrick Lauk ja Gert Jõeäär. Algselt pidanuks sõitma ka Mihkel Räim, aga tema jääb käevigastusega kõrvale.

Alates 2012. aastast, kui Balti Keti tuur kuulub rahvusvahelise jalgratturite liidu kalendrisse ehk kannab UCI kategooriat, pole eestlased suutnud velotuuri võita. Parimaks on jäänud Gert Jõeääre ja Silver Mäoma üldarvestuse kolmandad kohad vastavalt 2018. ja 2016. aastal.

Balti Keti velotuur on Eesti koondisele viimaseks testiks enne Euroopa meistrivõistlusi. Kuus meest seitsmest suunduvad nädal pärast mitmepäevasõidu lõppu maanteesõidu EM-ile, mis toimub 24.-28. augustini Prantsusmaal Plouay`s. Euroopa jalgratturite liidult pole seni signaali tulnud, et EM koroonaviiruse tõttu ära jääks.

Küll on koroonaviirus teinud seda, et Balti Keti velotuur ei saa tänavu kulgeda kõigis kolmes Balti riigis. Erinevad piirangud riiki sisenejatele ja tervisekontrolli nõuded spordivõistluste korraldajatele on sundinud viimasel hetkel kavas tegema korrektuure. Leedu etapp jääb ära, Läti pinnal tuuri kolmandal päeval küll sõidetakse, kuid start ja finiš on Eestis, Valgas.

"Ka meeskondade majutuse muutsime paiksemaks," sõnas peakorraldaja Allar Tõnissaar. "Majutame võistlejaid vaid kahes kohas, et minimeerida viiruse levikust tulenevaid võimalikke riske."

Esimest korda Balti Keti velotuuri toimumisaja jooksul käivitatakse Jõgeval, Ülenurmes ja Valgas Päikeseratta retrosõidud, mis annavad pealtvaatajatele hea võimaluse finišipaigas meelt lahutada. Retrosõidul aega ei fikseerita, tähelepanu saab püüda välimuse, mitte kiirete jalgadega.

Enamus velotuuril osalevaid meeskondi teeb 12. augustil kaasa Lauri Ausi Memoriaalil, mis sõidetakse traditsiooniliselt Pirita-Kose-Kloostrimetsa ringil. Põhisõidu start on kell 14.30, Rahvasõit algab kell 18.00, Pere- ja Tillusõidud kella 19.30 paiku.

Balti Keti velotuur 2020 etapid (muutused seoses COVID-19 viiruse levikuga):

13. august – I etapp, Tallinn – Raasiku – Väike-Maarja – Kuremaa – Jõgeva, 200 km

14. august – II etapp, Tartu/Ülenurme – Otepää – Lüllemäe – Valga/Valka, 174 km

15. august – III etapp, Valga – Valga, 180 km

Kokku 554 km