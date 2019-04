Eesti juunioride koondis tegi Pariis-Roubaix’l ajalugu

Ühtlasi avas juunioride koondis sellega Rahvuste karika punktiarve. Litvintsev finišeeris peagrupis, kus jagati kohti 4 kuni 21. Sõidu võitis kolmeliikmelisest juhtgrupist hollandlane Hidde van Veendendaal ajaga 2.44.29. Peagrupp oli päral 17 sekundit hiljem.

"Juuniorid olid väga tublid ja jaksasid sōita. Kahjuks lõhkusid kõik teised peale Litvintsevi kummid valel ajal, mõned isegi mitu. Jõu poolest oli meil peale Antoni veel neli meest, kes võinuks esikümnesse sõita või enamgi," kommenteeris koondise treener Rene Mandri. "Viis juuniori suutis võidusõidu lõpuni sõita, mis on suurepärane tulemus ja näitab, et nad võivad sel hooajal veel tegusid teha," lisas Mandri.

Gleb Karpenko lõpetas sõidu 35. kohaga (+1.14), Joonas Kurits oli 49. (+5.06), Erki Laanemäe 65. (+11.31) ja Artjom Mirzojev 67. (+12.12). Lõpetas 68 ratturit.

Paris Roubaix Juniors le Département est partenaire de la course des jeunes coureurs (16 et 17 ans). Remise des trophées par Martine Arlabosse. 111 km et les mêmes secteurs pavés que les pros à 41 km/h de moyenne avec le vent de face. BRAVO pic.twitter.com/si4W0hWImx