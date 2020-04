Eesti jalgratturite liit tühistas eriolukorra lõpuni kõik võistlused

Eesti Jalgratturite Liidu juhatus otsustas oma korralisel koosolekul võtta arvesse EJL-i treenerite nõukogu ettepanekut ning teatas, et tulenevalt koroona epideemiast tingitud eriolukorra piirangute ajal ei kinnitata ühtegi võistluste korraldajate poolset avaldust võistluste läbiviimise aja muutmise osas.

Kuna valitsuse poolt kehtestatud eriolukorra piirangute lõppu on veel tänase seisuga võimatu prognoosida, siis on olukorra selgumiseni EJL-i kalender 12. märtsi seisuga külmutatud ning kõik ennatlikud ümbertõstmised annulleeritakse.

"Vaatame EJL-i kalendrit spordiala tervikvajadustest lähtuvalt ühtsena ning hakkame seda ümber kujundama alles siis, kui on selgunud, mis ajast alates on realistlik hakata uuesti võistluseid ohutult korraldama. Hetkel on erinevad riigid, omavalitsused, liidud (sh Rahvusvaheline Jalgratturite Liit UCI) erinevatel seisukohtadel, kuidas hooajaga edasi minna ja millal eriolukord lõpetada.

Meie lähtume siiski Eesti Vabariigis toimuvast ja valitsuse otsustest. Eesmärk on eelkõige vähendada teadmatusest tulenevaid pingeid, kohelda meie liikmesklubisid, sportlaseid, treenereid, võistluskorraldajaid võrdselt ning kaitsta rattaspordi arengut. Täname kõiki koostööpartnereid kannatlikkuse ja mõistva suhtumise eest. Hoiame oma liikmeid toimuvaga kursis ning ootame üheskoos ratta kogukonnaga võidusõitude taastumist. Seni soovitame kõigil treenida üksi või kahekesi välitingimustes," kommenteeris EJL-i peasekretär Urmas Karlson Liidu juhatuse otsust.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!