Eesti jalgrattatiimi buss sattus Poola kiirteel õnnetusse

Cycling Tartu tiim teavitas õnnetusest oma Facebooki lehel: "Sõiduauto Skoda Octaviaga liikusid treener Rene Mandri ja kolm ratturit ning 200m nende taga klubi buss mehhaaniku Allan Rioriga roolis ja 4 rattamehega. Lodzi juures kiirteel kell 21.30 sõitis ratturite buss Mercedez Sprinter paremal pool reas suure reka taga. Tagant tuli suurel kiirusel sõidauto, mis ehmatas bussi taga sõitnud auto suunatule märguandest sedavõrd, et tõmbas vasemale mururibale, kus kaotas juhitavuse ning paiskus paremas reas sõitnud klubi bussile tagant juhipoolselt küljelt sisse ja lükkas bussi teelt välja liiklustahvlisse ning sealt edasi kraavi, kus buss paiskus külili. Kiirus oli tol hetkel ligemale 100km/h."

"Õnneks olid kõigil turvavööd peal ja pääseti kergemate marrastuste ja põrutustega. Ainult Siim Kiskonen toimetati helikopteriga haiglasse kontrolli, aga õnneks ei olnud ka temal lõhkise kulmu taga midagi hullemat peidus. Avarii tagajärjel muutus buss sõidukõlbmatuks ja kannatada sai enamus varustusest (rattad, jooksud, kiivrid jne). Poiste juhendaja Rene Mandri ütles, et tegu oli selles mõttes väga õnneliku õnnetusega, et keegi raskelt vigastada ei saanud. Nii buss kui ka sellele otsa sõitnud auto olid kummuli ja tükkideks. Nelja bussis olnud rattamehe haavad peaks kümne päevaga paranema, hetkel on mõned põlved paistes ja kriimud ning sinikad siin seal. Ka juht Allan Rior pääses väiksemate marrastustega."