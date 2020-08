DELFI VIDEO | Uue rattatšempioni ihaldatud võit ja magus võidusuudlus

Norman Vahtra tundis, et võib Eesti meistrivõistluste meeste eliitklassi sõidu võita, umbes 50 meetrit enne finišit. Ta väljus Karl Patrick Lauga tuulest ning mõistis, et kiiruste vahe on olemas. Finišijoonel võis 23-aastane Vahtra võidu märgiks käe taeva poole sirutada.

Napp minut pärast finišit nautis värske meister juba oma kauni kaaslanna embust. Lauk, kelle lõpuspurti peeti jooksikute seltskonnas kõige kõvemaks, pritsis samal ajal tuld ja tõrva. Üle tema huulte tulid sõnad, mis trükimusta ei kannata. Pilk, mille ta võitu tähistavast paarikesest möödudes nende suunas heitis, kõneles iseenda eest.

Kõrvuti olid võidurõõm ja kaotusevalu. Sportliku heitluse lõpplahendus selle parimas eheduses.

„Tundsin, et olen tippvormis ja võit on võimalik. Sõidu käik soosis seda," rääkis koos viie kaaslasega juba esimesel ringil peagrupi eest ära sõitnud Vahtra. „Alguses olin skeptiline, kas jääme ikka lõpuni ette. Meie grupis polnud nii nimekad mehed, aga õnneks läks nii."

Vaata Delfi videost, mida värske meister pärast sõitu rääkis.

Tulemused:

Meeste grupisõit 159 km

1. Norman Vahtra

2. Karl Patrick Lauk

3. Gert Kivistik.

Naiste grupisõit 63,6 km

1. Aidi Gerde Tuisk

2. Kelly Kalm

3. Birgit Tito