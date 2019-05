DELFI VIDEO | Tour of Estonia üldvõitja Mihkel Räim: eile ei pingutanud kordagi maksimaalselt, täna sain pingutada küll lõpus

"Lihtne tänane sõit polnud, aga vahel peab riske võtma," sõnas Räim pärast sõitu. "Kui sul on nii kõva meeskond, siis usaldasin mehi enda taga. Olin kindel, et kui mind kätte saadakse ja mul energia otsas on, siis Rudy Barbier (Israel Cycling Academy) teeb oma töö ära."

Eile toimunud tuuri teise etapi lõpetas Räim kuuendana. "Tundsin eile end juba väga hästi, lihtsalt finiš läks metsa, sest jäin meeste taha kinni ja ei saanud spurtida. Eile ma ei pingutanud kordagi maksimaalselt, see jäi kripeldama, aga täna sain pingutada küll lõpus."

Vaata videost, mida Räim veel sõnas etapi ja tulevikuplaanide kohta!