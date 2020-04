DELFI VIDEO | Saaremaal toimub heategevuslik rattasõit Kuressaare haigla toetuseks, doktor Edward Laanest sai viiking

Algselt pidi sõit toimuma 28. aprillil, ent ebasobivate ilmaolude tõttu lükkus see kahe päeva jagu edasi. Lisaks Räimele ja Kalfile on lubanud osa sõidust kaasa teha Mihkli isa, Saaremaa Jalgrattaklubi Viiking rattatreener Riho Räim, kes on üks esimesi raskest seisust taastunud koroonahaigeid Eestis. Heategevuslik rattasõit sai alguse hommikul kell 7.00 Kuressaare raekoja eest, orienteeriv lõpuaeg on vahemikus 18.00–22.00 ja finiš Kuressaare haigla juures. Sõidu alguses anti Viikingi rattaklubi särk üle ka Kuressaare haigla ravijuhile Edward Laanele.

„Minu kodusaar on kahe viimase kuu jooksul pidanud taluma tohutut koormust, pinget ja kurbust ning see on muserdanud ja kurnanud meid kõiki: sealhulgas mind, minu perekonda, Kuressaare Haiglat ja kohalikku ettevõtlust. Sellest toibumiseks läheb veel kindlasti aega, aga olen kindel, et igasugused turgutavad ettevõtmised Saaremaa aitamiseks kiirendavad taastumist ja aitavad meil kõigil naasta igapäevaellu,“ kommenteeris Räim ettevõtmise eesmärki.

„Nii jalgrattaspordis kui ka kriisiolukorras viib võiduni meeskonnatöö, milles on oluline iga liikme panus," lisas Saaremaa kriisikomisjoni juht ja vallavanem Madis Kallas. "Olen tänulik Saaremaa tippratturitele, et nad võtavad ette heategevussõidu oma kodusaarel ja teevad seda Kuressaare Haigla toetuseks.“