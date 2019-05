DELFI VIDEO | Jaan Kirsipuu: kui vastas on nii tugev meeskond, siis peab väga peenelt läbi mõtlema, kuidas ise midagi korraldada

Tänavusest tuurist võtab osa ligi 100 ratturit 14 tiimist. Vähemalt paberil võib kõige tugevamaks pidada Mihkel Räime koduklubi Israel Cycling Academyt.

„Ükskõik mis tuuril osaleda sellise meeskonnaga, nagu meil siin praegu on, peab eesmärk olema vähemalt poodium, kui mitte võit. Kui 2016. aastal kolmandaks tulin, siis olime siin amatöörmeeskonnaga. Nüüd, kolm aastat hiljem julgen meid juba proffideks kutsuda. Vabandusi ei tohiks enam olla,“ rääkis Räim, Cycling Academy üks liidreid. "Meil on siin ühtlaselt tugev meeskond, on päris palju kaarte, mida mängida. See on meie suur pluss," lisas ta.

Seitsmendat korda peetavale Eestimaa velotuurile tuleb Eesti koondis järgmises koosseisus: Alo Jakin, Peeter Pruus, Gert Jõeäär, Norman Vahtra, Oskar Nisu, Steven Kalf ja Rait Ärm.

Mullu saavutas eestlastest kokkuvõttes parima koha igapäevaselt Prantsusmaa klubis St. Michel-Auber93 pedaaliv Alo Jakin. „Eks me tuleme siia alati võitma, vähemaga ei saa leppida. Sel aastal on mul võistlustel mõnevõrra ebaõnne olnud, loodetavasti siin Eestis õnn pöördub,“ ütles eelmise aasta tuuri seitsmendana lõpetanud Jakin.

Taas on stardijoonel 2013. aastal peetud esimese Tour of Estonia ja 2017. aasta Tartu GP võidumees Gert Jõeäär. Muide, Jõeäär võitis kuus aastat tagasi ka viimati tuuril peetud proloogi, seega võiks talle Eestimaa velotuuri tänavune formaat sobida. "Ma olen käinud proloogi-rajal harjutamas ja lihvinud seal erinevad asju. Usun, et võin proloogil väga hea tulemuse teha. Aga meil on koondises ka teisi mehi, kes võivad homme õnnestuda," vaagis Jõeäär võimalusi.