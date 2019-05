Cycling Tartu korraldas Elva Rattapäeval jõudemonstratsiooni

Cycling Tartu kolmikvõit Foto: KRISTJAN KIVISTIK, Stuudiopunkt / Stuudio.eu

Cycling Tartu tõestas Elvas peetud Filter Maanteekarikasarja etapil, et tegemist on Eesti parima maanteevõistkonnaga. Lõuna-Eesti klubi üleolek oli niivõrd võimas, et 87,2 km pikkusel põhidistantsil vormistati kolmikvõit.